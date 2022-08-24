Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü'ne başvurular başladı

Türkiye'nin en yaygın kadın girişimcilik ağı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu himayesinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması” başladı.ANKARA (İGFA) - Her yıl tekrarlanması planlanan “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması” ile nihai olarak, listeye giren girişimcilerin kendi bölgelerinde kanaat önderliği rolünü üstlenmesi, sahibi oldukları şirketlerin başarı hikayeleriyle potansiyel kadın girişimci adaylarına ilham kaynağı olması hedefleniyor.

Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması, “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” ve “Girişimci Kadın Gücü” olmak üzere iki ayrı kategoriden oluşuyor. Girişimci Kadın Gücü kategorisine sadece girişimci kadınlar başvurabilecek ve katılımcılar “En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci”, “En Çevre Dostu Kadın Girişimci”, “En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci”, “İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci” kriterlerinde ödüllerini alacak. “Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket” kategorisi ise tüm şirketlerin başvurularına açık olacak.

Yarışma için 30 Eylül 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Listeye girmeye hak kazanan şirketler 19 Kasım 2022 Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk’ün katılımlarıyla ödüllerini alacaklar.