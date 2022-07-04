Türkiye’nin en genç başpehlivanı Sakarya'dan

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Türkiye’nin en genç başpehlivanı unvanı Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu Serdar Yıldırım’ın oldu. Yıldırım, Başaltı Boyunda 98 sporcu arasından 3. olarak Baş Boyuna yükseldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Serdar Yıldırım, bu yıl 661.’si düzenlenen Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Türkiye’nin en genç başpehlivanı unvanını elde etti.

Başaltı Boyunda 98 pehlivan arasından yarı finale kadar yükselen Yıldırım, 3. oldu.

Bu sonuçla birlikte Baş Boyuna yükselen 20 yaşındaki Serdar Yıldırım, Türkiye’nin en genç Başpehlivanı olarak Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ata sporuna verdiği destek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde meyvesini verdi. Antrenör Mustafa Çelik, Başkan Ekrem Yüce’nin destekleriyle çok büyük bir başarı kazandıklarını ifade etti.