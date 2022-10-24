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Türkiye’nin en çok konuşulan ismi Antalya'da

YAŞAM 24.10.2022, 06:47
Türkiye’nin en çok konuşulan ismi Antalya'da

Kitapları ve bunlardan uyarlanan diziler ile son dönemde Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu onur konuğu olduğu 12. Antalya Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu. Hayata dair gerçekleri kitaplarında okuyucuya ulaştıran Budayıcıoğlu, Antalya Kitap Fuarı’nda kitapları, diziler, ve hayat üzerine samimi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Antalya Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu fuarın ilk günü düzenlenen söyleşide okurlarıyla buluştu. “Hayata Okuyarak Devam” temasıyla gerçekleşen fuarda Budayıcıoğlu’nun söyleşine Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kendinizi Keşfedin

“Madalyonun İçi” isimli kitabını nasıl yazdığını anlatan Budayıcıoğlu, psikiyatrist olarak görev yaparken insanları tanıdıkça hayatı ve insanların kendini tanımadığını gördüğünü söyledi. İlk kitabı için 5 yıl uğraştığını söyleyen Budayıcıoğlu, kitabı çıktıktan sonra gelen tepkilerden çok etkilendiğini ve insanlara kitaplarla dokunmak istediğini söyledi. Yazar Budayıcıoğlu, “Benim en büyük amacım sizin o kitaplarda kendinizi bulmanız. Kendinizle tanışmanız, kendinizi keşfetmeniz ve bu keşiften sonra hayatınıza bir kez daha dönüp bakmanız. İnsanın kendini keşfetmesi dünyadaki en büyük mucizedir” dedi.

Zevkli Hüzün Psikolojisi Tedavi Ediyor

“Sizden gelen mesajlarla hayatımı ve dizileri yönlendirmeye çalışıyorum” diyen Budayıcıoğlu,  kitaplarının ve dizilerin başarıya ulaşmasındaki temel unsurun gerçek hikayelerden yola çıkması olduğunu söyledi. Her insanın içinde geçmişten kalan acılar, sorunlar, kederler, kayıplar olduğunu ifade eden yazar Budayıcıoğlu, “Psikiyatride zevkli hüzün psikolojisi vardır. Bunun insanlar üzerinde acayip iyileştirici bir etkisi var. Bizim içimizde biriken, bizde büyük yaralar açan, konuşulmayan, dillendirilmeyen şeyler var. Bir kitabı okurken ya da diziyi izlerken o kişiyle empati yapıyorsunuz. Kendinizi onun yerine koyuyorsunuz. O kişi için üzülüyorsunuz. İşte sizi tedavi eden tam da bu duygular. Sizi üzen, yaralayan, tedavi edemediğiniz şeyler, o birikenler bu yolla boşalmaya başlıyorlar. Çözülemeyen düğümler çözülmeye başlıyor. Televizyonu kapatırken, insanlar yatmaya giderken daha huzurlu, daha mutlu gitsinler, daha güzel bir uykuları olsun istiyorum” diye konuştu.

Son Kitabı "Kırmızı Pelerin'i" Anlattı

Budayıcıoğlu önümüzdeki günlerde çıkacak olan “Kırmızı Pelerin” isimli kitabından da söz etti. Kitapta bir taciz hikayesini anlattığını söyleyen Budayıcıoğlu, “Son yıllarda başımıza gelenleri, her gün haberlerde okuduklarımızı biliyorsunuz. Küçücük çocuklar taciz ediliyor, tecavüze uğruyor. Bu çocuk bu tacizden ne kadar etkilenmiş kitapta tam olarak bu soruya cevap veriyorum. Bu çocukların kendileriyle ilişkileri bu tacizden sonra ne oluyor. Kadınlarımızı anlatmak istiyorum. O kadınların kaderlerini anlatmak istiyorum. Benim anlatacağım hikayede çocukların kaderlerini babaları yazmış. Babanın bir inadı bir namus anlayışı daha sonraki kuşakları ne hale getiriyor, nasıl hayatlar yaşatıyor bunu okuyacaksınız” dedi.

Budayıcıoğlu, fuarın ikinci gününde de okurları için kitaplarını imzaladı.

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