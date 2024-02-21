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Türkiye’nin en büyük kariyer fuarına günler kaldı

YAŞAM 21.02.2024, 12:38
Türkiye’nin en büyük kariyer fuarına günler kaldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda işveren ve öğrencileri buluşturacak Marmara Kariyer Fuarı 26-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ilki 2019 yılında, üniversiteler, kamu-özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile düzenlenen ve öğrencilerin iş hayatını tanımaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen kariyer etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Marmara Kariyer Fuarı (Marmarakaf) 26-27 Şubat tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde gerçekleştirilecek. Programın basın toplantısında konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk; “Marmara kariyer fuarımız ilklerin ve enlerin fuarı olacak. Tüm öğrencileri fuarımıza bekliyoruz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KARİYER FUARI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen “Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019’da başlayan bölgesel kariyer fuarları, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla genç üniversite öğrencilerini ve mezunlarını bir araya getiriyor. Öğrencilere staj / iş fırsatlarına yönlendirmeyi amaçlayan Marmara Kariyer Fuarı (Marmarakaf) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), 26-27 Şubat 2024 tarihlerinde 15 üniversitenin paydaşlığında Kocaeli Kongre Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde gerçekleştirilecek.

KATILIMCILAR

Türkiye’nin en büyük kariyer fuarı olan Marmara Kariyer Fuarı tanıtım toplantısı maide kafede gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli Üniversitesi KAGEM Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili Öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

“MARMARAKAF İLKLERİN FUARI OLACAK”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk; “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen Türkiye’nin en büyük kariyer fuarı 26-27 Şubat tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirilecek. 15 Üniversite fuarda paydaş olarak yer alıyor. Kariyer Fuarı istihdama büyük katkı sağlayacak, işveren ve öğrencilerimizi buluşturan önemli bir platform olacak. Bugün itibariyle 900’ü aşkın firma katılım sağlayacak. Bunun için kayıtlar devam edecek. Ayrıca 250 etkinlik planlandı. Şu an bu rakamı 750’ye çıkardık. Hedefimiz 100 bin katılımcı. 2 gün boyunca büyük firmaları fuarımızda konuk edeceğiz. Fuarımız enlerin ve ilklerin fuarı olacak. Metaverse ortamında 1 yıl boyunca fuarımız devam edecek” açıklamasında bulundu.

FUARDA YOK YOK

26 ve 27 Şubat tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek program Türkiye’nin lider firmalarını öğrenciler ile buluşturacak. Tüm gençlere öğrenim gördüğü üniversite adına bakılmaksızın birer yetenek olduklarının hissettirilmesi, istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması ve genç istihdamının desteklenmesi, gençlerin işverenlerle etkileşimi artırılarak gençlerin reel sektörün beklentileri hakkında bilgileri artırılması ve kariyer farkındalıklarının yükseltilmesi amaçlanan fuar birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

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