Türkiye’de bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Eyyam-ı Bahur sıcakları sona erdi. Yurdun kuzey kesimleri ile İç Aanadolu ve Doğu Anadolu’da sağanak, zaman zaman gökgürültülü yağışlar etkili olacak.
BURSA 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güneydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 17°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 23°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
|İmsak
|04:14
|Güneş
|05:57
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:24
|Yatsı
|21:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0