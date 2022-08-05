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Türkiye’de bugün hava nasıl olacak?

YAŞAM 05.08.2022, 07:37
Türkiye’de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Eyyam-ı Bahur sıcakları sona erdi. Yurdun kuzey kesimleri ile İç Aanadolu ve Doğu Anadolu’da sağanak, zaman zaman gökgürültülü yağışlar etkili olacak.

BURSA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güneydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU 17°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 23°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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