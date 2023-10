Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi'nden 100. yıl açıklaması

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Türkiye Cumhuriyeti’nin100. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Türkiye Yerel Basın Birliği Şube Başkanı Erdoğan Demir, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünü gururla yaşadıklarını belirterek, bir asırlık Cumhuriyetin, bilgisizliğe, bağnazlığa, yobazlığa, yoksulluğa, çaresizliğe karşı verilen savaşımın adı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün başlattığı, demokrasiye geçişi de içeren yapısal dönüşüm sürecinin temeline laiklik ilkesini yerleştirdiğine dikkati çekti.

Türkiye’nin çağdaş dünyayla bütünleşme kararlılığının göstergesi olan yapının geride kalan 100 yılda toplumsal barışın ve huzurun kaynağı olduğunu ifade eden Demir, "Ülkemizi her alanda güçlü kılmış, dünyada saygınlık kazandırmıştır. Türk Devrimi’ne yönelebilecek tehditlere karşı, her zaman ve her dönemde dikkatli ve uyanık olunması zorunludur. Bu konuda gösterilebilecek zayıflık, Türkiye Cumhuriyeti ‘nin dayandığı değerlere ters düşecek, bilinçli ve planlı tehditlerin süreklilik kazanması sonucunu doğuracaktır. Yüce Atatürk, ‘Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır’ sözüyle izlenmesi gereken yolu göstermiştir" dedi.

HALKIMIZI 100.YILI COŞKU İLE KUTLAMAYA DAVET EDİYORUM

Demir, 100. yıl etkinlikleri ve kutlamaları için tüm halkı coşkuya davet ederek, “Ülkemizde bütün işyerleri ve evlerimizi ayyıldızlı bayraklarımızla donatalım ve cumhuriyetin coşkusuna ortak olalım. Cumhuriyet Bayramlarımızdaki törenlere ve fener alayına, 100.Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılalım. Halkımızı bugünden tezi yok bütün işyerlerimizi ve evlerimizi Türk Bayrakları ile donatalım” çağrısında bulundu.