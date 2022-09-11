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Türkiye'nin uluslararası film adayı belli oldu

YAŞAM 11.09.2022, 12:02
Türkiye'nin uluslararası film adayı belli oldu

95’inci Akademi Ödülleri (Oscar) için 'Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film' adayı, yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr filmi oldu.İSTANBUL (İGFA) - 95. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film dalında, Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

10 filmin değerlendirildiği Seçici Kurul'da, yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.

https://twitter.com/SEYAPSinema/status/1568556615418118144

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