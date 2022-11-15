Türkiye'nin son ip cambazına vefa

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, 1966 yılından başlayıp günümüze kadar uzanan bir hikâyenin kahramanı olan Türkiye’nin son ip cambazı Özdemir Turan (72) için vefa gecesi düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - UNESCO tarafından insan odaklı dünya kültür mirası kapsamına alınan Türkiye’deki ip cambazlığı sanatının son temsilcisi Özdemir Turan için vefa gecesi düzenlendi.

Yaklaşık 40 yıldır Beylikdüzü’nde kurduğu ‘Canbazhane’de gösteriler sergileyen Turan için Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen törene Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Turan’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

16 yaşında başladığı ip cambazlığında 56 yılı dolduran Turan, veda gecesinde son kez sahneye çıktı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan, hayatının anlatıldığı belgesel sırasında duygu dolu anlar yaşayan Turan, “Emek veren herkese çok teşekkür ederim. Sevgili başkanım sağ olsun sahip çıktı. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Ustalarından gördüğü gibi, mesleğinin icap ettiği şekilde, hiçbir güvenlik önlemi almadığını söyleyen Turan, “Rahmetli ustalarımın ruhu zedelenmesin diye onlardan ne gördüysem onu yaptım” dedi. Mesleğe olan merakı nedeniyle ailesiyle de arasının açıldığını söyleyen Turan, “Rahmetli babam okumamı çok istedi. İsteğini kırmamak için okudum ama aklım buradaydı. Diş hekimliğini bırakıp bu işe başladım. Bu işi çok sevdim. Bu işi yaşatmak için gönül adamı oldum. Bu iş yüzünden ailemden uzaklaştım. Bu iş her şeyimdi. Babam ile aramız açıldı. 20 yıl babamla caddede karşılaşsak bile görüşmedik, asla istemedi. Çok katı davrandı.Ta ki Beşiktaş’taki gösterime gelene kadar. Babam oraya izlemeye geldi ve o günden sonra hiç ayrılmadık. Çalışanlarımın bile hizmetini yaptı. Tamamen destek oldu. O 7 yıla, geride bıraktığımız 20 yılı sığdırdık. Parayı hayatımdan tamamen çıkardım. Beylikdüzü’nde yaptığım gösterilerde de hiç para almadım. Çocuklarımızın mutluluğu benim mutluluğum” diye konuştu.

Geçen zamana rağmen Turan’ın performasından bir şey eksilmediğini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, “Muhteşem becerin ve sanatın karşısında sayıyla eğiliyorum. Biz Beylikdüzü’nün vefasına ve aklına çok güveniyoruz. Beylikdüzü Aklı aslında bu vefanın örneği" dedi.

Başkan Çalık, konuşmasının ardından mesleğine veda eden Turan’a günün anısına çiçek ve plaket takdim etti. Veda gecesi toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.