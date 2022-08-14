Türkiye'nin ilk kadın generali Özlem Yılmaz

Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz, tuğgeneralliğe terfi ederek, ilk kadın general oldu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

TSK tarihinde generalliğe yükseltilen ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi başkan yardımcısı olarak atanan ilk kadın subay olan Tuğgeneral Özlem Yılmaz için TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, tebrik mesajı yayımladı.

https://twitter.com/MustafaSentop/status/1558509844067504129

Sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında Şentop, "Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilk kadın generali olan, Tuğgeneral Özlem Yılmaz'ı tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Şanlı tarihimizden bugüne, hayatın her alanında ülkemiz, geleceğimiz için emek veren her biri bir kahraman olan Türk kadınlarına şükranlarımızla " ifadelerini kullandı.

ÖZLEM YILMAZ KİMDİR?

Generalliğe yükselen Özlem Yılmaz, 1976 İstanbul doğumlu. 1997 yılında Kara Harp Okulu’ndan teğmen rütbesinde mezun oldu. Şırnak-Silopi 23’üncü Piyade Tugay Komutanlığı’nda takım komutanlığıyla başlayan kariyerinde, son olarak Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığına getirilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk annesi.