Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci yerel festivali 86'ncı kez açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kadim şehir Bergama'ya emanet olan ve Atatürk'ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 86.'ncısı düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk yerel festivali, Uluslararası Bergama Kermesi muhteşem bir açılış ile başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan Uluslararası Bergama Kermesi'nin açılışı; Endüstri Meslek Lisesi- İstiklal Meydanı- Şadırvan Cami önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile devam etti.

Açılışa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Azerbaycan Şeki Valisi Elhan Usubov, Vali Yardımcısı Orhan Hüseynli, Belediye Başkan Yardımcısı İntigam Ashirov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MHP Genel Sekreter Yardımcısı İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının ve konuk ülkelerin temsilcileri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci yerel kültür-sanat festivali olan Bergama Kermesi’nin 86’ıncı açılış günü programına katılan vatandaşlara, protokol üyelerine, yerli ve yabancı konuklara ayrı ayrı teşekkür etti. Bergama'yı hak ettiği noktaya getirmek için var gücüyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Koştu, pandemi dolayısıyla 2 yıl kermes programlarının dijital ortamda yapıldığını anımsatarak, "5 ayrı medeniyetten izler taşıyan bu topraklarda yine birlik ve beraberlik içinde bir araya geldik. Şimdi kermes coşkusunu 86’ncı yaşında yeniden diz dize, yüz yüze yaşamanın heyecanını duyuyoruz. Özüne ve ruhuna yakışan, dolu dolu bir programla hazırladığımız 86’ncı kermesimiz hepimize kutlu olsun" dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Şeki Valisi Elhan Usubov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşmaları ardından Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Mehteran Bölüğü, yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri açılış töreninde gösterilerini sundu.