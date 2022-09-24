Türkiye'nin gururları

Schmidt Futures ve Rhodes Vakfı’nın “100 Rise Global Kazananları” listesine giren 15-17 yaş arasındaki gençlerden oluşan yeni nesil liderler, insanlığa verecekleri hizmetler için ömür boyu destek kazandı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 8 genç, dünya çapında 120 bini aşkın başvuru arasında ilk 100’e girmeyi başardı.İSTANBUL (İGFA) - Schmidt Futures ve Rhodes Vakfı bu yılın “100 Rise Global Kazananları” listesini açıkladı. Tüm dünyada 15-17 yaş arasındaki 100 gencin belirlendiği listede Türkiye’den de 8 öğrenci yer aldı. Rise, tüm dünyada bir fırsata ihtiyacı olan zeki gençleri bularak insanlığa hizmet vermeye yönelik çalışmalarında onlara ömür boyu destek veriyor. Schmidt Futures’ın amiral gemisi olan program, Eric ve Wendy Schmidt’in inisiyatifleriyle yetenek gelişimine yönelik olarak kullanılmak üzere gençlere 1 milyar dolar kaynak sağlıyor.

2022 Rise Global Kazananları arasında, kısıtlı imkanlara sahip çocuklar arasında okuryazarlığı desteklemeyi hedefleyenler, biyo bilişim yardımıyla Alzheimer’s ilaçlarının etkisini önceden kestiren gençler yer alıyor. Ayrıca anemi ile mücadele eden sürdürülebilir bir sakızlı vitamin geliştiren; toplumları akıl sağlığına yönelik önyargılar konusunda eğiten gençler ve daha birçokları da bu yılın kazananları arasında bulunuyor. Bu yıl 22 yeni ülkenin dahil edildiği global programa, şimdiye kadar farklı geçmişlerden gelen 170 ülkeden gençler başvuruda bulundu.

Listeye giren Türk öğrencilerin sayısı 3’ten 8’e yükseldi

Schmidt Futures, istisnai insanların dünyayı daha iyi bir yer haline getireceğine erkenden yatırım yapmayı misyon olarak benimsiyor. 15 ila 17 yaş arası gençlere yatırım yapan ve hayat boyu onların yanında duran Rise, Schmidt Futures’ın portföyünde yeteneğe yapılan en erken ve en uzun yatırım olma özelliğini taşıyor. 100 Rise Global Kazananları listesinde geçtiğimiz yıl Türkiye’den 3 genç yer alırken bu yıl sayı 8’e yükseldi.

Türkiye’den 2022 yılında 100 Rise Global Kazananları ve Projeleri:

Adanur Nas (Diyarbakır): Adanur, işitme engelli öğrenciler için önemli tabirleri seslendiren bir web sitesi ve uygulama tasarladı. Aynı zamanda bir kitapçık hazırladı, okulunda konferanslar gerçekleştirdi ve işitme engelli çocuklara robotik dersleri de verdi. Dila Öner (İstanbul): Dila, görme engelli öğrenciler için ücretsiz bir sesli kitap web sitesi tasarladı ve bir kitap kulübü kurdu. Efe Sakarya (Diyarbakır): Efe, alg sistemi ile hidrojen sülfitin neden olduğu zehirlilik düzeyini ölçmeye ve azaltmaya yarayan bir cihaz geliştirdi. Elif Naz Yılmaz (İstanbul): Elif, akıl sağlığının önemi hakkında azınlık gruplarına ücretsiz seminerler veren Kırık Kalpler Hareketi’ni kurdu ve kaynak toplamak amacıyla bir NFT koleksiyonunu hayata geçirdi. Emrullah Dorukhan Çakır (İstanbul): Emrullah, planlama becerilerini uygulamak için dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bulunan çocuklar için Bilişsel Davranışçı Terapiye dayanan bir rol canlandırma oyunu tasarladı. İdil Doğa Türkmen (Mersin): İdil, gelecekteki uzay araştırmalarının yolunu açmak için bir elektromıknatıs ve ayın yerçekiminin yardımıyla uzay çöplerini toplamak için bir yöntem geliştirdi. Lütfü Heysem Kızıloğlu (İstanbul): Lütfü, çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve sağlığı destekleyecek daha doğal alanlar yaratma çalışmalarına şehirleri de dahil eden bir uygulama geliştirdi. Zeynep İpek Kayalı (İstanbul): İpek, akıl sağlığı konusunda sıkıntı çeken gençlere değişimin yaşamlarımızın doğal bir parçası olduğunu anlamalarına yardımcı olan bir kısa hikaye ve çizimlerden oluşan Sürekli Değişen Ağacı yarattı.

Schmidt Futures eş kurucusu Eric Schmidt programla ilgili olarak; “Her yerde olağanüstü dehaya sahip insanlar arıyoruz, zira dehanın en zorlu sorunlara uygulandığında dünyanın iyileştirilmesinde kendi boyutlarının çok ötesinde bir etkisi olabilir. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isteyen parlak gençlerden oluşan bir ağ kurmak Rise’ın temel hedeflerinden biri. Bugünün dünyasında gelişim, insanların birlikte çalışmasına bağlı” dedi.

Schmidt Futures eş kurucusu ve Schmidt Aile Vakfı Başkanı Wendy Schmidt ise, “Bugünkü Rise Kazananları duyurusu bir sürecin sonunu değil, programdaki gençler için bir başlangıcı temsil ediyor. Eğitimlerine devam ettikçe ve iş birliği yapmanın yollarını buldukça, dünyayı iyi yönde değiştirmek için sahip olacakları fırsatlar da devam edecek. Dünyanın en zorlu sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere yeteneklerini hep birlikte kullanarak geleceğin liderleri olacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Rise kapsamında seçilen yetenekler ve projeler gizli dehanın ortaya çıkartılmasına yardımcı olmak için geniş bir yelpazede tutuluyor. Program, çeşitli odak alanları, beceriler ve konularda dehayı tespit etmeyi hedefliyor. Rise, kuruluşundan bu yana 170’ten fazla ülkeden 150.000'den fazla kişiyi topluluğuna kattı ve 69 menşe ülkeden 200 kazanan seçti. 2022 Kazananları, kayıt yaptıran 120.000’i aşkın kişi arasından, her bir başvuru sahibi tarafından geliştirilen hizmet projelerinin bir akran ve uzman tarafından değerlendirilmesi ve grup mülakatlarının da aralarında yer aldığı titiz bir başvuru sürecinin ardından seçildi. 2022 Rise Global Kazananları sadece tıbbi inovasyondan akıl sağlığı ve eğitimine kadar değişen etkili projeleri ile değil aynı zamanda zorluklarla başa çıkmakta sergiledikleri güç ile de öne çıktılar.

Global programdaki büyüme ile Schmidt Futures ve Rhodes Vakfı, bu yıl ilk kez Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Burkina Faso, Gana, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kazakistan, Lübnan, Libya, Myanmar (Burma), Paraguay, Polonya, Romanya, Sri Lanka, İsviçre, Tacikistan, Tunus ve Vietnam’dan da kazananları listesine aldı.

Schmidt Futures CEO’su Eric Braverman programın amacını; “Dünyanın en zorlu sorunlarının cevaplarının dünyanın en parlak beyinlerinin hayal gücünde saklı olduğuna inanıyoruz. Rise, dünya çapında en iyi, en büyük ve en dayanıklı istisnai yetenek stoğunu yaratma ve yaşam boyu insanlara hizmet etme fırsatları ile yan yana getirme misyonumuzun ayrılmaz bir parçası” olarak tanımladı.

Oxford’daki Rhodes House Rektörü ve Rhodes Trust İcra Başkanı Dr. Elizabeth Kiss, ise “Parlak gençlerden oluşan böylesine derin bir havuzdan 100 Global kazananı seçmek oldukça güç bir işti ve seçim sürecinde bize yardımcı olan tüm ortaklarımıza son derece müteşekkiriz. En yeni Rise Kazananlarımız, dünyanın dört bir yanından geliyorlar ve onları bir araya getirmek ve sonrasında yaşam boyu sürecek olan toplumlarına hizmet etme ve daha iyi bir dünya inşa etme yolculuklarına yatırım yapmak için sabırsızlanıyoruz,” dedi.

Rise’a başvuran herkes global bir toplumun parçası haline geliyor ve dünyanın dört bir yanındaki en az 40 ülkedeki ortaklardan fırsatlara erişim kazanıyor. En son Rise Global Kazananları, başkalarına hizmet etmek için çalışırken hedeflerine ulaşmalarında kendilerini güçlendirmek üzere ihtiyaca dayalı burslar, koçluk, kariyer geliştirme fırsatları, gelecekteki girişimlerine kaynak bulma potansiyeli, teknoloji paketleri ve daha fazlasını alacaklar.