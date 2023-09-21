Türkiye'nin festivali 'Yöresel Renkler'de

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 25 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Yöreler Renkler Festivali, ‘memleketin dört bir yanından’ türkülere, halaylara, horonlar ev sahipliği yapacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’da bulunan 72 yöre, kültür, hemşeri, yardım ve dayanışma derneğiyle birlikte düzenlediği Yöreler Renkler Festivalinin yedincisi 25 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Bir hafta sürecek festival, bu yıl “Türkiye’miz Hepimizin” sloganıyla gerçekleştirilecek. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda festival için kurulacak stantlarda yörelerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtma ve birbirleriyle kaynaşma imkanı bulacak.

Festivalin açılışı İç Anadolu Gecesiyle olacak. Gecede Hüseyin Uğurlu’nun ardından Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz sahne alacak. Akkiraz, konseri saat 20.30’da başlayacak. Festivalin ikinci günü ise Marmara ve Ege bölgelerine ayrıldı. Gecede “Yunus Emre’den Aşık Veysel’e” isimli repertuarıyla İlke Türkdoğan sahne alacak. Festivalin üçüncü günü düzenlenecek Doğu Anadolu Gecesi, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayacak. Gecede İhsan Güvercin ve Serpil Efe sahnede olacak.

Festivalde 28 Eylül Akdeniz Gecesi düzenlenirken sahnede Abdullah Gencer ve İsmail Çakır yerlerini alacak. 29 Eylül Karadeniz Gecesi’nde Koliva, 30 Eylül Güneydoğu Gecesi’nde ise Kardeş Türküler sahnede olacak. Festival 1 Ekim tarihinde Antalya’da yerleşik yabancıların kurduğu 7 dernekten oluşacak Komşu Ülkeler Gecesi’yle son bulacak. Festivalin son gecesinde Cenk Bosnalı dinleyiciyle buluşacak.