Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park'ta yer alan atölyede çikolata üretimi devam ediyor.ORDU (İGFA) - Türkiye'nin "en tatlı" projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park Projesi'nde üretilen butik çikolatalar yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da ilgisini çekiyor. Kentin turizm ve ekonomisine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan Çikolata Atölyesi'nde kadınlar tarafından üretilen ürünler daha sonra şehrin farklı noktalarında satışa sunuluyor.

Fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi kentte bulunan sebze ve meyvelerden hazırlanan çikolatalara kente gelen turistler de ilgi gösteriyor.

ÇİKOLATA İLE FINDIĞIN SENFONİSİ

Türkiye’de üretilen fındıkların yüzde 35’inin Ordu’dan karşılandığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park’ta bu fındıkların bir kısmının çikolatayla işlenerek yerli ve yabancı turistlere satıldığını söyledi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ordu’da fındığa katma değer kazandırmak adına Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsam da 2020 yılında Gülyalı ilçemizde yapımını tamamladığımız Çikolata Park’ta yer alan çikolata atölyesinde fındık ile çikolatayı bir araya getirdik.”diye konuştu.

Ordu’da üretilen çikolatalara yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiğinin altını çizen Başkan Güler, “ Kybele markası ile üretimini yaptığımız çikolatalarımız yerli vatandaşlarımız haricinde yabancı turistlerinde büyük ilgisini çekiyor. Gülyalı ilçemizde bulunan Çikolata Park’a gelen ziyaretçiler hem çikolata üretiminin her safhasını yerinde görmüş oluyor. Bu hem buraya olan ilgiyi artırıyor hem de buraya gelenler çikolatanın nasıl işlendiğini yerinde görmüş oluyor. Kurduğumuz bu atölyede fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi kentte bulunan sebze ve meyvelerden hazırlanan çikolatalara Ordu’muza gelen yerli ve yabancı turistler de ilgi gösteriyor.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesine kurulan Çikolata Park’ı son 1 yılda 100 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti.