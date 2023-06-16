Türkiye'nin 'en keskin' festivali

Osmanlı’nın ilk başkenti olmasının yanında, ordunun kılıç ve kama gibi silah ihtiyaçlarının karşılanması bakımından demir işlemeciliğinin de başkenti olan Bursa’nın 700 yıllık bir geçmişe sahip bıçakları, ilk kez düzenlenen Bursa Bıçak Festivali’nde görücüye çıktı.BURSA (İGFA) - Maharetli ustaların ellerinde şekillenen bıçaklar Türkiye’nin ‘en keskin’ festivalinde görücüye çıktı.

Bursa’nın dünya çapında ün kazanan bıçakları, Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ilk kez düzenlenen ‘Bıçak Festivali’nde sergilendi. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekibinin gösterisiyle başlayan Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, sektör temsilcileri ve bıçak sanatı tutkunları katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın Allah vergisi pek çok özelliğe sahip olduğunu, bıçakçılığın da Bursa için köklü bir gelenek olduğunu vurguladı.

Bursa’da bıçağın 700 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, dünyada ilk ve tek demir kakmaların bulunduğu Yeşil Türbe’den, dünyanın ilk müziksiz dansı olan kılıç kalkan oyununa; Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’mızın her köşesinde bu kültür mirasının hatıralarının gizli olduğunu söyledi. Dünyaya nam salan Bursa bıçakçılığının ihtişamlı tarihini hatırlatmak ve tanınırlığını tekrar kazandırmak için sergi, yarışma ve fuar gibi etkinliklerin yer aldığı renkli bir festival hazırladıklarını belirten Başkan Aktaş, " İlk kez düzenlememize rağmen festivalimize 89 firma 107 stant ile katıldı. Yine deprem bölgesinden 6 misafir firmamız var. Festivali gezenler, bıçak ustalarının gösterilerini izleyebilecek, geleneksel yöntemlerle yapılan bıçakçılık zanaatı hakkında konunun uzmanlarından bilgi alabilecek ve atölyelere katılabilecek. Sosyal medyadan tanıdığımız ünlü aşçı CZN Burak ve aşçı Suat Durmuş’un da yer alacağı Türkiye’nin bu ilk bıçak festivalinde sahnede gerçekleştirilecek heyecan dolu pek çok gösterinin yanı sıra e-spor turnuvaları ile ziyaretçilerimiz keyifli anlar yaşayacak” dedi.

BIÇAĞA DAİR HER ŞEY

Bursa Milletvekili Refik Özen, çocukluğunun Cumhuriyet Caddesi’nde ve Bıçakçılar Çarşısı’nda geçtiğini hatırlatarak festivalin düzenlenmesinde emeği olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ ise 700 yıllık geçmişi olan Bursa bıçağının bu festivalle bir kez değer kazandığını söyledi. Geçmişten günümüze kadar ustaların hünerleriyle Bursa bıçağının dünyaya tanıtıldığını belirten Adliğ, Bursa bıçağının savunma, mutfak, av ve kamp gibi birçok özelliği aynı anda taşıdığını anlattı. Bursa bıçağının en büyük özelliğinin ise keskinlik olduğunun altını çizen Adliğ, “Bu festivalde Bursa bıçağına dair her şeyi görebileceğiz. Yarışmalarla renkli bir festival yapılacak. Kültürel mirasın korunması adına önemli çalışmalar yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, ustalarımıza ve festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan festival kapsamında düzenlenen bıçak tasarım yarışmasının kazananları da ödüllerine kavuştu.

Yarışmanın Şef Bıçağı Kategorisinde birinci olan İrfan Çankaya 25 bin, ikinci olan Elie Boudjok 15 bin ve üçüncü olan Furkan Nurullah Ekim de 10 bin TL para ödülü kazandı. Yarışmanın Av Bıçağı Kategorisinin birincisi olan Ali Şahin de 50 bin TL ile ödüllendirildi. Başkan Aktaş, yarışmanın jüri üyelerine de günün anısına plaket verdi.