Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Kayseri'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde kente kazandırılan ve Türkiye’ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerini misafir etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde kente kazandırılan ve Türkiye’ye örnek olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerini misafir etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, tüm Türkiye’nin yoğun ilgisini görüyor.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerini ağırlandı.

Bu alanda eğitim gören öğrenciler, özel çocukların ilgisiyle karşılaşırken, yetkililer tarafından öğrencilere proje arsa alanı 8 bin 700 metrekare olan ve Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında detaylı bilgiler verildi. Tam donamlı şekilde yapılan ve ailelerden, öğrencilerden dua alan merkezde 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriliyor.