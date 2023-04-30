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Türkiye'nin en genç hayalileri

YAŞAM 30.04.2023, 11:36
Türkiye'nin en genç hayalileri

Bursa Karagöz Müzesi’nde izledikleri gölge oyunun ardından ‘hayali’ olmaya karar veren Masal ve Destan Aykut kardeşler, ilk oyunlarını sınıf arkadaşlarına sergiledi. Türkiye’nin en küçük hayalileri olan Bursalı ikizler, sınıf arkadaşlarından tam not aldı.BURSA (İGFA) - Yıl boyunca yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi, gösterilerin yanı sıra yapılan atölye çalışmalarıyla da karagöz gölge oyununu yeni nesillere aktarıyor.

İki yıl önce gölge oyununu izlemek için geldikleri Karagöz Müzesi’nde tasvirlerin perde üzerinde canlandırılmasından etkilenen Görükle Hazinedar Özkan İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Masal ve Destan Aykut kardeşler, sonrasında Karagöz Tasarım atölyesine düzenli olarak katılım sağladı.

Atölyede ustalardan karagöz gölge oyununun tarihçesi, tasvir tasarım ve oynatma dersleri alan küçük hayaliler, ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle ilk gösterilerini sergiledi.

Karagöz Müzesi’nde sınıf arkadaşları ve ailesine yaptıkları eğlenceli gösteri büyük beğeni toplarken, sınıf arkadaşları Bursalı ikizleri dakikalarca alkışladı.

Türkiye’nin en genç hayalileri Masal-Destan Aykut kardeşler de ilk gösterilerinden dolayı büyük heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Sınıf arkadaşlarının ilk gösterilerinde yanında olmalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Masal Aykut “Biz buraya gelmeden önce Karagöz gölge oyunu hakkında bilgimiz yoktu. Geldik, oyun izledik, tasvirleri öğrendik daha da sevdik. Atölye çalışmalarına katıldık, ustalarımız bize eğitimler verdi. Müze yetkilileri de bize güvenerek gösteri yapmamıza ön ayak oldu” diye konuştu. Destan Aykut ise “Gösterinin başlangıcında çok heyecanlıydık, sonrasında prova yapıyor gibi oynadık. Bize eğitimler veren ustalarımıza ve bugün yanımızda olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bursalı ikizler gösteri sonunda ilk tasvirlerini UNIMA Türkiye Genel Sekreteri Seçkin Güneş’ten alırken, sınıf öğretmeni Nuriye Sever de okul ve sınıf arkadaşları adına küçük hayalilere çeşitli hediyeler verdi.

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