Türkiye'nin akademi ödülleri için geri sayım başladı

İki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’ne başvurular başladı. Başvuruların 14 Temmuz tarihine kadar süreceği İlim Yayma Ödülleri, bu sene de bilim dünyasında büyük bir etki oluşturacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ile millî sorunlara çözüm üretebilecek imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin mükâfatlandırıldığı ‘’İlim Yayma Ödülleri’’ bu yıl 3. kez sahiplerini bulacak.

Birbirinden değerli bilim insanlarının mükâfatlandırılacağı İlim Yayma Ödülleri, ilim dünyasının geleceğine ışık tutmaya devam edecek. 16 Mayıs’ta başlayan ve 14 Temmuz tarihine kadar sürecek olan başvuru süresince üniversite, kurum ve kuruluşlar ile çok değerli bilim insanlarından binlerce başvuru bekleniyor. Tamamlanan başvurularda temel eser türlerinde; "Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme çalışmaları" dikkate alınacak.

3 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

"Büyük Ödül", “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere toplam üç kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri’nde belirlenen ödül rakamları daha sonra açıklanacak. “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar doğrudan başvuru yapabildiği gibi doktora unvanına sahip olanlar tarafından aday gösterilerek de başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

“Büyük Ödül” ise sadece aday gösterme yöntemiyle belirleniyor. “Büyük Ödül” kategorisinde akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar aday gösterilebiliyor.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILIYOR

Başvurular ‘’ilimyaymaodulleri.org’’ web sayfası üzerinden 14 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek. Her bir kategori için yapılan başvurular, sürenin sona ermesinden itibaren değerlendirilmeye alınacak. Başvurularda millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar yıl sonuna doğru düzenlenecek olan büyük törenle mükâfatlandırılacaktır.