‘Türkiye Modeli’ örnek olacak

İzmit Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'nin ‘Türkiye Modeli’ ülkeye örnek olacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Akademi ve Sarıyer Belediyesi Sarıyer Akademi arasında kurulan iş birliği Türkiye Akademi adı altında örnek bir model oluşturdu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi ve Sarıyer Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sarıyer Akademi arasında kurulan iş birliği Türkiye Akademi adı altında örnek bir model oluşturdu. Yeni eğitim-öğretim yılına başlayan Türkiye Akademi’nin iki kurumu, tek bir çatı altında buluşarak hedefleri daha da büyüttü.

Türkiye Akademi adı altında çalışmalarını birlikte sürdürme kararı alan kurumlar, eğitimde yerel yönetimlerin ortaya koyduğu önemli bir model olarak öne çıkıyor. İzmit Belediyesi ev sahipliğinde Sarısu Kampı’nda düzenlenen iki günlük eğitimde buluşan kurum yöneticileri ve öğretmenleri; akademik toplantılar, sunumlar, zümre toplantıları ve içerik paylaşımlarının yanı sıra sosyal etkinlikler de geçirdi.

Ücretsiz olarak hizmet veren Çınar Akademi’de öğrencilerin tecrübeli ve alanında uzman eğitmen kadrosu ile hayallerine kavuşabileceklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , “Çınar Akademi, Sarıyer Belediyesinin yıllardır marka olmuş Sarıyer Akademi’den feyz alarak eğitim alanındaki fırsatları İzmit’e sunabilmek adına başladığımız bir projeydi. Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Akademi tecrübelerini bize aktararak en büyük destekçimiz oldu. Bizler İzmitli öğrencilerimizi kaliteli eğitimle buluşturmak için Sarıyer Akademi ile çalışmaya, onların tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz” dedi.