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Türkiye metamfetamin sorunuyla karşı karşıya!

YAŞAM 05.03.2024, 15:39
Türkiye metamfetamin sorunuyla karşı karşıya!

Birleşmiş Milletler Dünya 2023 Uyuşturucu Raporu açıklandı. Türkiye halk sağlığı açısından metamfetamin sorunuyla karşı karşıya!İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) 2023 Raporu, dünyayla aynı anda Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2005-2010 ile 2015-2022 dönemleri Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi ve önceki Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy tarafından açıklandı.

Rapor, bu yıl sosyal medya da dahil olmak üzere internetin uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımındaki rolüne özel olarak odaklandı. 

Türkiye’nin halk sağlığı açısından metamfetamin sorunuyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Son yıllarda metamfetamin kaçakçılığındaki artış ve 2022’deki rekor düzeyde yakalamalar, Türkiye’nin halk sağlığı açısından karşı karşıya kaldığı tehdidi de artırıyor. Metamfetamine bağlı ölümlerin uyuşturucuya bağlı toplam ölümler içindeki payı da son yıllarda giderek yükseldi.” dedi. 

Uyuşturucu ve madde kullanımıyla, cezadan ziyade kanıta dayalı ve bilimsel yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Atasoy, arz için ayrılan bütçe ile önlemeye yönelik ayrılan bütçenin de dengeli bir şekilde olması gerektiğine vurgu yaptı. 

“AFGANİSTAN'DA HAŞHAŞ EKİMİ VE EROİN ÜRETİMİNİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDIĞI GÖRÜLÜYOR”

“Yasadışı uyuşturucu arzı” açısından değerlendirildiğinde, Afganistan'da haşhaş ekimi ve eroin üretiminin önemli ölçüde azaldığının görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Etkilenen çiftçilerin başka gelir kaynakları olmayabileceğinden alternatif geçim kaynaklarının güvence altına alınması gerekmektedir. Dünya genelindeki yasadışı piyasaların, özellikle yüksek etkili sentetik opioidlerin eroin yerine kullanılma olasılığının yarattığı ciddi sağlık tehdidinin yakından izlenmesi gerekir.”dedi.

Prof. Dr. Sevil Atasoy, öncül kimyasallarla ilgili son trendler ve girişimler hakkında daha fazla ayrıntının 2023 Öncüller Raporunda yer aldığını hatırlattı. Atasoy, yıllık raporun tematik bölümünün sosyal medya da dâhil olmak üzere internetin uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımındaki rolünü incelediğini, şifreleme teknolojileri ve yargı yetkisi sorunları nedeniyle çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılığının ele alınmasında karşılaşılan zorlukların yanı sıra meşru e-ticaret platformlarının istismarına da dikkat çekildiğini vurguladı.

Sağlık ve refahın korunmasının uluslararası uyuşturucu kontrol anlaşmalarının temel kaygısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Rapor, INCB'nin anlaşmaların uygulanmasını iyileştirmek ve sağlık ve refahı teşvik etmek için Üye Devletlere verdiği destek de dahil olmak üzere uluslararası uyuşturucu kontrol sisteminin işleyişini gözden geçirmektedir.”dedi.

Öte yandan son yıllarda metamfetamin kaçakçılığındaki artış ve 2022’deki rekor düzeyde yakalamalar, Türkiye’nin halk sağlığı açısından karşı karşıya kaldığı tehdidi de artırıyor.

Metamfetamine bağlı ölümlerin uyuşturucuya bağlı toplam ölümler içindeki payı da son yıllarda giderek yükseldi. 2018’de bu sayı yüzde 6.2 (657 ölümden 41’i) olduğu halde, 2020’de yüzde 31.2 (314 ölümden 98’i), ve nihayet 2022’de yüzde 59.9 (246 ölümden 140’ı) seviyesine geldi.

RAPORDA NELER YER ALIYOR?

INCB 2023 Raporu, “Sosyal medya da dahil olmak üzere internetin uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımındaki rolü” başlığını taşıyor ve internet çağında uyuşturucu kontrolü, önlenmesi ve tedavisine yönelik zorluklar ve fırsatlar ile online uyuşturucu kaçakçılığını inceleyerek Hükümetlere tavsiyelerde bulunuyor.

Rapor, tıbbi ve bilimsel amaçlı narkotik ilaçların ve psikotropik maddelerin küresel mevcudiyetini analiz ederek, ağrı tedavisi için ilaçlara erişimde süregelen eşitsizlikleri vurguluyor. Rapor, tıbbi olmayan sentetik opioidler, kokain ve bunların sentezinde kullanılan öncüller de dahil olmak üzere sentetik uyuşturucu kaçakçılığına odaklanarak halk sağlığı için giderek büyüyen tehlikenin önlenmesine yönelik Hükümetlere, Birleşmiş Milletler organlarına ve ilgili uluslararası ve ulusal kuruluşlara tavsiyelerde bulunuyor.

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