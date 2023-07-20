Türkiye Kürek Federasyonu'ndan Tabakoğlu’na ziyaret

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Genel Direktörü Uğur Kılıç’ı ağırladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk kürek tarihinde ilk defa Edirne’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2024 U23 Avrupa Şampiyonası ve 30 Ağustos-4 Eylül’de yine Edirne’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye Kürek Şampiyonası öncesinde Edirne’ye bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Genel Direktörü Uğur Kılıç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette iki şampiyona için de Trakya Üniversitesi ve Türkiye Kürek Federasyonu arasındaki iş birlikleri değerlendirildi.

Bir üniversite sporu olarak bilinen kürek sporu ve 2024 U23 Avrupa Şampiyonası ile Türkiye Kürek Şampiyonası için Türkiye Kürek Federasyonuna tüm imkânları ile destek vermeye hazır olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, nazik ziyaretleri için Başkanı Erhan Ertürk ve Genel Direktörü Uğur Kılıç’a teşekkür etti.