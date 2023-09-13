Türkiye'de verilen sağlık hizmetlerinden memnun musunuz?.. Söz vatandaşta

Sağlıkta Dönüşüm Programı’na göre hasta memnuniyeti sayısı, 13 yıl içerisinde yaklaşık 2 katına çıkarak yüzde 39,5’ den yüzde 72,3’e çıktı. Biz de Bursa'da vatandaşlara 'Türkiye’de verilen sağlık hizmetlerinden memnun musunuz?' diye sordukAhmet GÜNAY - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Türkiye’de verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Memnunuz, daha ne olacak? Ameliyat olacağım ve her şey hazır. Şu anda zaten hastaneden geliyorum. Her kurum ve kuruluşta eksiklikler oluyor. Şu andaki sağlık sistemi saat gibi çalışıyor. Randevu alamıyoruz diye şikayetler oluyor ancak onların tecrübesizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Aşırı yoğunluk var. Sağlık açısından normal standartlar yakalanmış. Ama daha iyisi olur mu? Olur.” dediler.

Memnun olan vatandaşların aksine, memnun olmayan vatandaş da, ”İlgilenme yok, Yenişehir Hastanesi’ne gittim, benimle ilgilenmediler, eve geldim. İlla gece 1’de 2’de tekrar mı gitmeliyim? Ben bugün kanser sırasına girdim, 1 seneden beri ilk defa randevu alabildim. Doktorlar eskisi gibi ilgilenmiyorlar, memnun değilim. Ama Allah bizi hastanesiz bırakmasın tabii ki.” şeklinde konuştu.

https://youtu.be/amYlY0x7L14