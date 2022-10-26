Türkiye'de ilk ve tek! Milas'ta Turhan Selçuk Karikatürlü Park açıldı

Sanata ve sanatçıya değer veren, özellikle çocukları erken yaşlarda sanatsal çalışmalarla buluşturmak için yoğun emek harcayan Milas Belediyesi’nin açılışını yaptığı ‘Turhan Selçuk Karikatürlü Park’ Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise bilinen tek karikatürlü park olma özelliğine sahip bir alan.çMUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi 10’uncu Sanat Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen ve iki oturum halinde gerçekleşen Turhan Selçuk’un Sanatı Sempozyumu ve 12. Turhan Selçuk Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni programı kapsamında açılışı yapılan Turhan Selçuk Karikatürlü Park yenilenen yüzü ve içerisinde bulundurduğu eserlerle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Milaslı sanatçı Mehmet Nergiz’in iki aydan uzun bir zaman diliminde işlediği eserler Hacıapti Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde yer alan parkın çehresini baştan sona değiştirdi.

2010 yılından itibaren Karikatürlü Ev’de verilen kursların birikiminin sonucunda büyük küçük her yaştan kesimle buluşmayı hedeflediklerini belirten Nergiz, “Belediyemizin desteğiyle bu güne kadar 700’e yakın çocukla bir araya geldik, çocuklarımıza karikatür sevgisi aşıladık. Çocukların ilgisi, yaptığı çalışmalar beni çok heyecanlandırıyor. Bizim işin güzelliği de kesinlikle budur. Parkımızın duvarlarını iki buçuk metre yüksekliğinde ve on beş metre uzunluğunda 11 adet karikatürle donattık. Abdülcanbaz, Karanfil Hoca, Fayrabi, Tarzan, Dumancı ve Fettah büstleri ile çocuklarımızı Turhan Selçuk’un çizgi roman karakterleri ile tanıştıracağız.” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN SANATLA BULUŞMA ADRESİ OLACAK”

Karikatür sanatı ve dünya görüşü ile bizler için büyük bir değer olan hemşehrimiz Turhan Selçuk’un adını Milas’ta yaşatmak adına çok önemli adımlar atıldığını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Türkiye’de ilk ve tek, Dünya’da ise bilinen tek karikatürlü park olma özelliğine sahip parkımızı vatandaşlarımızla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.

Turhan Selçuk’un Sanatı Sempozyumu ve 12. Turhan Selçuk Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni içimize sinen dolu dolu içeriğe sahip programla gerçekleşti. Turhan Selçuk Karikatürlü Park, yenilenen yüzüyle bu seneki etkinliğimizin bizlere kazandırdığı önemli bir alan. Dünyaca ünlü karikatür sanatçılarımız Milaslı çocuklarımıza keyifli bir ortamda karikatür atölyesi düzenledi. Bundan sonraki süreçte de park içerisinde düzenleyeceğimiz farklı etkinliklerle çocuklarımızı sanatla buluşturacağız.

Parkın düzenlenmesinde büyük emeği olan Mehmet Nergiz’e çok teşekkür ediyorum. Parkın içerisinde bulunan salonumuz mesai saatleri içerisinde ziyarete açık olacaktır. Karikatürlü Ev’de yer alan tüm eserleri taşıdığımız parkımız tüm Milas halkına hayırlı olsun.” dedi.