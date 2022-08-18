Türkiye'de ilk! Madde bağımlılarının umudu: Bağımsızlık Köyü

İstanbul Eyüpsultan'daki Bağımsızlık Köyü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile hayata geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan halkının daha sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak gelişimlerine destek vermek, ilçedeki her kesimden insanın yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik birçok örnek projeyi hayata geçirdi. Bu önemli projelerden birisi de Türkiye’de tarımla terapinin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk merkez olma özelliğini taşıyan, madde bağımlılarının rehabilite edilip hayata hazırlandığı Bağımsızlık Köyü...

TÜRKİYE'DE İLK

"Bağımsızlık Köyü'nde Değişim Seninle Mümkün" sloganıyla hayata geçirilen proje, Türkiye'de tarımla terapinin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk merkez olma özelliği taşıyor.

Bağımsızlık Köyü Projesi ile bağımlılıkla mücadelede tüm çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun sağlanması, bu kişiler arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, istihdam edilmeleri yoluyla İstanbul'un sosyo ekonomik kalkınmasına katkı sunmaları amaçlanıyor.

Merkez, bugüne kadar benzeri olmayan eğitim, uygulama, atölye ve rehabilitasyon bölümleriyle dikkat çekiyor. Kemerburgaz'da, yeşillikler içinde 14 bin 970 metrekare alana kurulan merkezde birçok atölye çalışması yapılıyor. Terapi bahçesi, manej alanı, seramik atölyesi, yemek atölyesi, drama atölyesi ve ritim atölyesi gibi atölyelerde eğitimler veriliyor. Bu atölyelerde kişilerin yeni beceriler kazanmaları, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve yeni deneyimler kazanmaları destekleniyor. Ayrıca atölyelerde workshop tarzında tek seferlik uygulamalar da yapılıyor.

Bağımsızlık Köyü’nde yaklaşık 200 yükümlü atölye çalışmalarına katılıyor. Çalışmalar hafta içi 5 gün gerçekleştiriliyor.

Günlük 20 yükümlü sabah 10.30 ve öğleden sonra 13.30 saatlerinde olmak üzere iki farklı grupta eğitim alıyor. Bu eğitimler içerisinde grup terapisi ve bireysel terapiler de gerçekleştiriliyor. Bağımsızlık Köyü’nde 116 bağımlıya 341 kez atölye faaliyeti hizmeti verildi. 2021-2022 yılları arasında ise üç bireysel bir grup terapisi olmak üzere 184 kişi Bağımsızlık Köyü Bireysel ve Grup Terapi Hizmetinden faydalandı.