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Türkiye'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor

YAŞAM 01.10.2022, 07:50
Türkiye'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu

KARS °C, 22°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinde 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı akşam yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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