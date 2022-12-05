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Türkiye'de bugün hava nasıl olacak? Kuzey yağışı, Marmara sisli...

YAŞAM 05.12.2022, 07:55
Türkiye'de bugün hava nasıl olacak? Kuzey yağışı, Marmara sisli...

Meteoroloji, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin edildiğini bildirdi. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bursa'nın ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı

EGE

Kuzey kesimleri çok bulutlu, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve sgece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu

Isparta °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 10°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 9°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, °C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde açıkları gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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