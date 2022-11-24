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Türkiye'de bugün hava nasıl olacak? Akdeniz ve Güneydoğu'ya uyarı

YAŞAM 24.11.2022, 07:08
Türkiye'de bugün hava nasıl olacak? Akdeniz ve Güneydoğu'ya uyarı

Meteoroloji, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli yağış olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Bolu ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

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