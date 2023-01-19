Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Ülkenin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu

VAN °C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Marmara'da fırtına; Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, Görüş: Orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, zaman zaman kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı güneydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.