Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?
Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Niğde'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|27
|2. Galatasaray
|9
|25
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpasa
|9
|15
|6. Hatayspor
|9
|14
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Trabzonspor
|8
|12
|10. Sivasspor
|9
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|9
|9
|13. Antalyaspor
|9
|9
|14. Konyaspor
|9
|9
|15. Gaziantep FK
|9
|9
|16. Başakşehir
|9
|8
|17. Pendikspor
|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. İstanbulspor
|8
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Bandırmaspor
|9
|16
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Gençlerbirliği
|8
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|9
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Adanaspor
|9
|9
|13. Boluspor
|9
|9
|14. Şanlıurfaspor
|9
|9
|15. Ümraniye
|9
|8
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
|9
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|21
|2. Arsenal
|9
|21
|3. Liverpool
|9
|20
|4. Tottenham
|8
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
|9
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|9
|14
|10. Chelsea
|9
|12
|11. Crystal Palace
|9
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|8
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Girona
|10
|25
|3. Barcelona
|10
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Real Betis
|10
|14
|9. Osasuna
|10
|13
|10. Valencia
|9
|11
|11. Getafe
|10
|11
|12. Las Palmas
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Villarreal
|10
|9
|15. Cadiz
|9
|9
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Mallorca
|10
|8
|18. Celta Vigo
|10
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|10
|3