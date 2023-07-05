Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?
Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra , Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı akşam 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu akşam 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m, öğle 0,50 ila 1,0m; Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25