Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin(Şanlıurfa ve Mardin hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin(Şanlıurfa ve Mardin hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların, yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve iç kesimlerinde yerer olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'un kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Artvin ve Rize çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Şanlıurfa ve Mardin hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı, güneyi güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, doğusu akşam saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: batı ve kuzeybatı, batısı güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.