Son Dakika

Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

YAŞAM 25.05.2023, 07:43
Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Amasya, Tokat, Ordu, Sivas, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak, Malatya, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Amasya, Tokat, Ordu, Sivas, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak, Malatya, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile Edirne, Tekirdağ ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta, Burdur ve Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevreleri ile öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışları öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu dışında geneli yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında yer yer zayıf.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Arsenal 37 81
3. Newcastle 37 70
4. M. United 36 69
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 37 62
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 36 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Real Madrid 36 74
3. Atletico Madrid 36 73
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 36 63
6. Real Betis 36 56
7. Athletic Bilbao 35 50
8. Girona 36 49
9. Sevilla 36 49
10. Osasuna 35 47
11. Rayo Vallecano 36 46
12. Mallorca 35 44
13. Valencia 35 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Getafe 36 38
17. Cadiz 36 38
18. Real Valladolid 36 38
19. Espanyol 36 35
20. Elche 36 21