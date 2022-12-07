Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile Akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 12°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimleri, mersin çevreleri ile gece saatlerinde Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Aksaya ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.