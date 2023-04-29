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Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

YAŞAM 29.04.2023, 08:17
Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek olan yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile sabah saatlerinde Finike çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Finike çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de; batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de; batı ve güneybatıdan batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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