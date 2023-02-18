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Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

YAŞAM 18.02.2023, 08:39
Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

K.MARAŞ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Erzincan ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusu 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m, Batı Karadeniz’in doğusu 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde 6; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı ile öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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