Türkiye'de bugün hava durumu nasıl olacak?
Ülkenin kesimleri parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkenin kesimleri parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 4°C
Az bulutlu
KONYA °C, 7°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 5°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, Orta Karadeniz'de 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, akşam güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, Güney Ege'de doğu ve güneydoğu, batısı ila öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4