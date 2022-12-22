Türkiye'de bugün hava durumu nasıl olacak?

Ülkenin kesimleri parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkenin kesimleri parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Az bulutlu

KONYA °C, 7°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 4°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, Orta Karadeniz'de 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, akşam güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, Güney Ege'de doğu ve güneydoğu, batısı ila öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.