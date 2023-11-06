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Türkiye'de bugün hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM 06.11.2023, 07:20
Türkiye'de bugün hava durumu nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale’nin güney kesimleri ile Balıkesir’in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerini akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu

VAN °C, 16°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtına; Doğu Karadeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerine kadar doğusu 8; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, batısı 2,5 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile sabah saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, pus anında orta.

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