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Türkiye'de bugün hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM 04.06.2023, 08:00
Türkiye'de bugün hava durumu nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Giresun, Artvin, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Giresun, Artvin, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazar) öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; yarın (Pazar) öğle saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması beklenmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii'si ile Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) kuzey ve batı kesimleri yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölgesi ile Giresun ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, yarın (Pazar) öğle saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 33°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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