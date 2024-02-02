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Türkiye'de bugün hava durumu nasıl?

YAŞAM 02.02.2024, 08:04
Türkiye'de bugün hava durumu nasıl?

Ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesiANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda mevsim normallerinin 6-8 derece altında, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m akşam saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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