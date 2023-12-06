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Türkan Şoray onur konuğu oldu

YAŞAM 06.12.2023, 13:00
Türkan Şoray onur konuğu oldu

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 5 Aralık Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği programın onur konuğu oldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 89’uncu yıl dönümünde, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünün sahibi, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’ı ağırladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2018’de açılışını gerçekleştirdiği ve ünlü yıldızla aynı adı taşıyan kültür merkezinde düzenlenen programa Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Geceye, Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la katıldı.

Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Şoray, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını belirterek “Sinema benim üniversitem oldu” dedi. Her şeyin başının eğitim olduğuna dikkat çeken Şoray, Türk sinemasında oynadığı öğretmen ve benzeri birçok kadın karakter rolüyle bütünleşerekhayatı tanıyıp öğrenme fırsatı bulduğunu ifade etti. Muratpaşa Belediyesi’nin kadın danışma merkezleri,Mor Makas, Al Yazma, kadın kooperatifleri gibi projelerini yakından takip ettiğini ifade eden Şoray, kadının sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayan sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştığı için Başkan Uysal’ı tebrik etti.

HAYATA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ

Başkan Uysal ise bugün sayıları 3 olan kadın danışma merkezlerinde 3 bin 226 kadına danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. “Sosyal hizmetleri geniş tanımlayan bir belediye ne yaparsa kadınlara değiniyor” diyen Uysal,Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, yaşlı evleri, engelli ve evde bakım hizmetleri gibi çalışmalarla kadınların hayatını dokunmaya, değiştirmeye çalıştıklarınısöyledi. Belediye yöneticilerinin önemli yüzdesinin de kadınlardan oluştuğunu ifade eden Başkan Uysal “Sosyal hizmetlere öncelik alıyorsanız zaten kadınların hayatına dokunmuş oluyorsunuz. Kadın öncelikli bütçe çalışmalarımız hep oldu” dedi.

Programın bir diğer konuğu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü isekadınlara haklarının ‘altın tepside’ verilmediğini söyledi. Güllü, “Hiç kimse bu ülkede geri kalmış bir ortama doğmadı. En ufağından en yaşlısına kadar biz 100 yaşında dolduran Atatürk Cumhuriyeti'nin Türkiye'sine doğdu. Böyleyse hakkımızı arayacağız. Kadın kotasını ve yerel demokrasiyi isteyeceğiz” diye konuştu. Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki program Dilek Türkan konseriyle sona erdi.

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