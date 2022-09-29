Türkan Şoray, kendi adının verildiği pamuğun hasadına katıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Atlas Tohumculuk ve pamuk ıslahçılarının iş birliği ile 12 yıllık AR-GE çalışmaları sonucunda tescil edilen yeni; yerli ve milli pamuk çeşidi Türkan'ın tanıtımı ve hasadı yapıldı.ADANA (İGFA) - Tarsus’un Çiçekli Köyü’nde gerçekleştirilen Tarla Günü etkinliğine efsane sanatçı Türkan Şoray, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ve eşi Nuray Karalar, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, üreticiler, konuklar, bürokratlar, tarım işçileri ve bölge halkı katıldı.

PAMUĞUN SULTANI OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Pamuk toplayan kadınlarla yakından ilgilenen Türkan Şoray, kendisine hediye edilen yazmayı boynuna taktı.

Hayranlarının sevgi gösterileri karşısında duygulanan Türkan Şoray, “Çukurova denilince pamuk akla gelir. Pamuk, Çukurova'nın altınıdır, en büyük değeridir. Pamuk çeşidine adımın verilmesi beni son derece onurlandırdı. Bu onuru hayatım boyunca taşıyacağım. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşamama sebep oldunuz. Bunu hiç unutmayacağım. Pamuğun Sultanı olmak çok güzel bir şey” dedi.

BAŞKAN ZEYDAN KARALAR

Başkan Zeydan Karalar da “Türkan Şoray çok iyi bir sanatçı olduğu kadar, kalbi de çok güzel bir insan. Bu özellikleri de onu çok değerli yapıyor. Aramızda olması bizim için büyük onur. Kendisine bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Çocukken ailecek pamuk toplamaya giderdik. Annem çok çalışır, herkesten çok pamuk toplardı. Hayatımın ilk hatıraları, aklımda kalan ilk görüntüler bunlardır” diye konuştu.

YERFISTIĞI ISLAHIYLA İLGİLİ DE ÇALIŞIYORUZ

Enstitü yöneticilerini ve emeği geçenleri kutlayan Başkan Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki tarımın hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi: “1924’te bu enstitüyü kurdurmuş. Ne kadar ileri görüşlü bir ulusal öndere sahip olduğumuzu asla unutmayalım. Yerli ve milli tohum üretilmesi olağanüstü önemli bir hadise ve emeği geçenleri kutluyorum. Nerede memleketimize faydalı bir hizmet varsa ona destek olmak, tanıtmak bizim görevlerimizdendir. Şu anda da bunu yapıyoruz. Alışık olunan belediyeciliğin üzerine, kentimizin zenginliklerini ortaya çıkaran ve değerlendiren, tanıtan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Yerfıstığı ıslahıyla ilgili de çalışmalarımız var. Tohum aldık, çiftçilere dağıttık. Ayrıca şu anda yeni bir fıstık tohumunu da enstitümüzle birlikte yerlileştiriyoruz. Bunlar belediyelerin yaptığı alışılagelmiş işlerden değil. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bu işlerle ilgili başarılı çalışmalar, iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Adana dünyanın en önemli 3 ovasından birinin merkezinde yer alan şehrimiz. Tarıma çok elverişli bir noktadayız. Çeşitli ürünlerin fidelerini dağıtarak üreticimizi destekliyoruz. Bu konuda özellikle kadınlarımızı kooperatifler kurarak destekliyoruz. Kadınlarımızın ekonomik açıdan güçlenmesi, hayata dair her alanda var olması bizim için çok önemli” diye konuştu.

KADIN İŞÇİLERLE ÇEŞİDE İSMİ VERİLEN TÜRKAN ŞORAY BULUŞTU

Büyükşehir Daire Başkanı Pamuk Islahçısı Ziraat Yüksek Mühendisi Ayten Dolançay, Türkiye’de kadınlar en çok tarım sektöründe kayıt dışı çalıştığını kaydederek şunları söyledi: “Gerçekleştirmekte olduğumuz bu tarla gününde, tarımda, özelinde ise pamukta; hasattan, çırçırlama, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde yoğun emekleri olan kadın işçilerle, pamuk çeşidine ismini verdiğimiz Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ı buluşturuyoruz. Yurt dışında pamuk çeşitlerine kraliçelerin adı veriliyor. Biz Sultan Türkan Şoray’ın ismini verdik” dedi.

ÜLKEYİ DOYURUYORUZ

Enstitü Müdürü Abdullah Çil ise 1924’ten bu yana faaliyet gösteren enstitünün Türkiye ekonomisine çok katkı sağladığını ifade ederek, “Biz aslında ülkeyi doyuruyoruz. Çok iş yapıyoruz. Yerli ve milli çeşitlerin çoğaltılması ve güçlendirilmesi çok önemli. Ülkemizin tarım alanında daha da güçlenmesi için yerli ve milli tohumlarımızın ıslah çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.