Türk yönetmen Pektaş finale kaldı

Roma Prisma Film Festivalinde Türk yönetmen Artağan Pektaş’ın yönettiği film finale kaldı.Muhammed TAŞÇILAR - abdpost.com / ABD (İGFA) - Yüzlerce Filmin arasından seçilen kendi yazıp yönettiği Eclipse (Güneş Tutulması) filmi Roma Film Festivalinde en iyi filmler arasında girdi. En iyi 10 film arasına giren genç yönetmen abdpost.com'a konuştu.

Yaklaşık 4 yıla yakın bir süredir bağımsız kısa filmler, sanat videoları ve fotoğraf çekimleri yaptığını söyleyen Pektaş, “Filmim, insan ilişkilerinin karmaşıklığına odaklanıyor. Kişisel deneyimlerim ve çevremde gözlemlediğim hikayeler, bu temayı işlemem için ilham kaynağı oldu. Proje, detaylı senaryo çalışmaları ve yaratıcı işbirliği ile olgunlaştı.” dedi.

Artağan Pektaş, filmin yapımında maddi imkansızlıkların olduğunu belirterek, “Film yapımında en büyük zorluk, sınırlı bütçe ve zaman faktörleriydi. Ekip olarak, yaratıcı çözümler ve esneklikle bu engelleri aştık.” diye konuştu.

PRESTİJLİ BİR FİLM FESTİVALİ

Avrupa’da en prestijli Film festivali olan Rome Prisma Film Awards'a başvuru sürecini anlatan genç yönetmen, “Rome Prisma Film Awards, prestijli bir platform olduğu için başvurmayı tercih ettik. Başvuru süreci, filmin konseptini vurgulayan bir sunum ve film fragmanını içeriyordu. Başvuru aşamasında filmimizin özgün ve etkileyici yönlerine odaklandık. Finalist olarak seçildiğimizi öğrendiğimde büyük bir heyecan yaşadım. Bu, projemizin tanınmasının ve emeğimizin karşılığını almanın bir işaretiydi. Ekip olarak birlikte çalışmanın getirdiği gururu paylaştık.” şeklinde konuştu.

Bu başarının, gelecekteki projelerim için büyük bir motivasyon kaynağı olacağına dikkat çeken Artağan Pektaş, “Sinema dünyasında daha fazla adım atmaya ve yeni hikayeler anlatmaya devam etmek istiyorum. Yaratıcı vizyonumu daha geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle ilerliyorum.” diyerek söylerini tamamladı.