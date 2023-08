Türk tipi saç kesimi dünyada trend oluyor

Türk tipi saç sakal kesimi, son dönemde dünya genelinde yankı uyandıran stillerden. Erkeğe kendini temiz, bakımlı ve şımartılmış hissettiren Türk tipi kesim, özellikle geleneksel teknikleri modern dokunuşlarla harmanlayan Cutcode eğitim serisi ile dünyaya yayılmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Kendi alanındaki başarısının yanı sıra uzun yıllık eğitim setleri ile sektör çalışanlarına ilham olan Sinan Ergün, bu popüler programın arkasındaki kilit isim. Ve ona göre; Türk tipi erkek saç kesim tekniklerinin dünyada bu kadar moda olmasının temel nedeni, Cutcode sisteminin kısa sürede ulaştığı tartışılmaz başarı.

Türk tipi saç kesimi, Avrupa başta gelmek üzere dünya genelinde uygulanan ve pek çok erkek tarafından beğenilen bir teknik. Genel hatlarıyla herhangi bir boyama ve ağartma işlemi olmadan saçların şekle girmesini sağlayan Türk tipi saç kesiminde, ense ile favori hattı temizliği öne çıkıyor ve saçlar orta uzunlukta bırakılıyor. Başın üstü ile ense arasında ise kişinin isteğine bağlı olarak katmanlı bir geçiş yapılabiliyor, bu da Türk tipi traş ile birlikte uygulandığında erkeğin doğal güzelliğini vurgu yardımcı oluyor.

Önceki yıllarda hazırladığı nitelikli eğitim serileri ile sektöre yön veren uzman isim Sinan Ergün ise son döneme damgasını vuran ünlü Cutcode eğitimleri ile Türk tipi berberliği sonraki aşamaya taşıyor. Ona göre; alanında fark yaratmak isteyen her sektör çalışanının mutlaka deneyimlemesi gereken bu nitelikli eğitim, en geleneksel saç kesim tekniklerini bile kendi içinde modernize etmiş ve çağa uygun hale getirmiş durumda: “Erkeğe kendini çok daha çekici, özel ve karizmatik hissettiren Türk tipi saç kesim, Cutcode sayesinde dünyaya tanıtıldı diyebiliriz. Ancak eskisinden farklı olarak günümüz Türk tipi saç kesim tekniklerinde bazı modern esintiler mevcut. Dolayısıyla sunulan sistem her ne kadar ilk önce işin temellerini öğretiyor olsa da zamanın gereksinimlerini takip etmeyi de ihmal etmiyor. Böylece aslında geleneksel olarak tanımlanan ve çoğu erkeğin yüz hatlarını kusursuzca ortaya çıkaran Türk tipi saç kesim, aynı zamanda kişisel isteklerle birleştirilmiş oluyor. Örneğin; erkeğin geleneksel bir saç kesimi ile temiz ve çekici görünmesini sağlarken, başın farklı bölümleri arasında kesiler yapmak veya renk geçişlerinden faydalanmak, kişinin tarzını daha iyi yansıtmasına imkan tanıyor. Bu da Türk tipi kesimi hem kişiye özel hale getirmek hem de geçerliliği kanıtlanmış tekniklerle birleştirmek anlamına geliyor. Cutcode doğrudan bu sistemi herkes için en kullanışlı ve en iyi haline getirmeyi hedeflediğinden her türlü sektör profesyonelinin ilgisini çekiyor. Etkileri de bütün dünyaya hızla yayılıyor.”