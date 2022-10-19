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Türk Süsleme Sanatları'nın eserleri Kocaeli'de sergileniyor

YAŞAM 19.10.2022, 10:09
Türk Süsleme Sanatları'nın eserleri Kocaeli'de sergileniyor

KBB Konservatuarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Sergisi Gar Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergi 22 Ekim Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı birbirinden önemli sergilerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftaki Güzel Sanatlar Bölümü son sınıf öğrencilerinin eserlerinden oluşan serginin ardından önceki akşam da KBB Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Sergisi en güzel eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Branş öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Gar Sanat Galerisi’ndeki KBB Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Sergisi’nin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer, KBB Konservatuvarı Geleneksel Sanatlar Bölümü eğitmen ve öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi açılışında bir konuşma yapan Başkan Vekili Yaşar Çakmak sözlerine; aydın ve sanatçıların topluma yol gösteren insanlar olduğunu söyleyerek başladı. Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü öğrencilerinin özellikle pandemi dönemindeki çalışmalarıyla bu anlamlı serginin meydana geldiğini hatırlatan Çakmak, “Ebru, Hat, Tezhip, Minyatür, Kat-ı branşlarına ait eserlerin yer aldığı öğrenci sergimizi tüm vatandaşlarımızın görmesini tavsiye ediyoruz. Sergimizde, Türk-İslam Süsleme Sanatlarının en güzel örnekleri yer alıyor” şeklinde konuştu.

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