Türk Rotary’sinden Ata’ya ziyaret

Rotary, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşama veda edişinin 84. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım öncesinde Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Koru Rotary Kulübü öncülüğünde Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi.

Etkinliğe Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk ve Ankara’da bulunan Rotary kulüplerinin üyeleri katılım gösterdi.

Aslanlı yolun başında buluşan Rotaryenler, hep birlikte Ata’sına yürüdü.

Federasyon Başkanı Emre Öztürk önderliğinde mozoleye çelenk bırakıldıktan sonra merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından etkinlik sona erdi.

Defteri imzalayan Başkan Öztürk, Türk Rotaryenlerin Cumhuriyeti yaşatmaya ant içmiş, ilkeleri ve devrimleri benimsemiş laik ve çağdaş bireyler olduğuna dikkat çekerek, Türk Rotary’sinin ülkenin aydınlık ve mutlu yarınlara ulaşması konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.