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Türk mutfağı, Bursa'da tarihi meydana taşındı

YAŞAM 27.05.2023, 12:30
Türk mutfağı, Bursa'da tarihi meydana taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Emirsultan Meydanı’nda Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarı kurdu. Yöresel lezzetlerin de yer aldığı pazara, Bursalılar büyük ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı’nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde 21-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ‘Türk Mutfağı Haftası’, Bursa’da da renkli bir etkinlikle kutlandı. Bursa Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla tarihi Emirsultan Meydanı’nda Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarı kuruldu. Bursa’nın zengin mutfak kültüründen örneklerin sergilendiği etkinlikte Kadın Kooperatiflerinin yanı sıra tarım ve gıda ile ilgili kurumların da aralarında bulunduğu 37 stant yer aldı.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye’deki yabancı hayranlığının maalesef mutfağa da yansıdığını kaydeden Yıldız, “İtalya’nın pizzasını, Amerika’nın hamburgerini Türkiye’ye taşımaya çalışıyoruz. Yabancı menşeili yerlerde karnımızı doyuruyoruz. Oysa çok bereketli topraklara ve her topluma hitap edebilecek özelliklere sahibiz. Türk mutfağımıza ve geleneksel lezzetlerimize sahip çıkmalıyız. Burada Kadın Kooperatiflerimizi görüyorum. Büyükşehir olarak kooperatiflerimize destek veriyoruz. Bu lezzetleri bizimle buluşturan kadınlarımızı kutluyorum” dedi.

Kültürel miras

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Büyükşehir Belediyemiz, kadın kooperatiflerimizin her daim yanında. Cumhurbaşkanlığı’mız önderliğinde kadın girişimcilerimizin ve kadın kooperatiflerimizin güçlenmesi için birçok adım attık. Mutfak, bizim kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından. Artık Gastroturizm’den bahsediyoruz. Bir ülkenin tanıtılmasında gastronominin ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Özellikle kültürel ve milli değerlerimizin yansıtılmasında mutfak, başlı başına bir değer. Bu güzel organizasyonun da hem bizim mutfak kültürümüzün hem kültürel mirasımızın tanıtılmasında çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Kadın kooperatiflerimizi ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yarınlara aktarıyoruz

Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de, gastronominin geleneksel değerlerin, kültür ve turizmin en değerli kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekti. Özer, “Birbirimizin inanç, kültür ve değerlerini tanıyarak yaşıyor ve yarınlara aktarıyoruz. Mutfak kültürümüz de bunlardan bir tanesi hatta en önemlisi olmaya başladı. Bu yıl düzenlediğimiz Türk Mutfağı haftamızın dört önemli unsuru var: Sağlıklı, sürdürülebilir, atıksız, geleneksel. Etkinlikte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Köklü gelenek

Sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül ise, “Bin yılı aşkın süreç içerisinde farklı kültürlerin etkileşiminden beslenen Türk Mutfağı, Türkiye’nin bereketli coğrafyasında köklü bir geleneğe sahiptir. Selçuklu ve Osmanlı gibi sayısız medeniyetin hayat verdiği Türk Mutfağı, geleneksel tarifleri, sağlıklı ve atıksız sofraları ile dünyanın en zengin mutfakları arasında yer almaktadır. 19 kadın kooperatifimiz bugün stantları ile burada. Ayrıca Bursa olarak 2021 yılında 12 olan coğrafi işaret sayımız şuanda 25’e yükseldi. Coğrafi işaretli ürünler, ilimizin tanıtımı ve gelecek kuşaklara bu ürünlerin aktarılması için önemli” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer moderatörlüğünde Türk Mutfağı kitabı yazarı Eğitmen Şef Eyüp Kemal Sevinç, Gurme ve Seyahat Yazarı Akif Budak, Gastronomi Yazarı Gastroder Başkanı Ramazan Başan ile Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayyar’ın katılımıyla “Türk Mutfağı” söyleşisi gerçekleşti.

Bunun yanında meydana kurulan Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarı sayesinde Bursalılar gün boyu organik ve sağlıklı ürünleri satın alma ve tatma imkanı buldu.

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