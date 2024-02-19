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Türk Milli Takımı Kuaför Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu

YAŞAM 19.02.2024, 21:59
Türk Milli Takımı Kuaför Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran’da 17-18 Şubat  tarihleri arasında gerçekleştirilen Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'nda Mardinli kuaför Emrah Bilen’in de içerisinde yer aldığı Türk milli takımı, ikinci kez dünya şampiyonu oldu.Şehmus EDİS / ARNAVUTLUK (İGFA) - Mesleğinde kendine has farklı stiliyle dikkat çeken ve Türkiye'de katıldığı yarışmalarda birçok dereceleri bulunan Bilen; Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'na milli takımda yer alarak Mardin’den katıldı.
 Bilen, yaptığı saç kesimi, boyama ve şekil verme işlemleriyle milli takımla birlikte 24 ülkeyi geride bırakarak takım halinde dünya şampiyonu olmanın heyecanını 2.ci kez yaşadı.

"24 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTILAR" Kuaförlük hayatına 12 yaşında başladığını belirten Bilen, “Daha önce Antalya Show ekibine katıldım. 2021'de birincilik elde ettik. 2022'de 2.’lik elde ettik. 24 ülkenin katılımıyla Arnavutluk’un başkenti Tiran'da düzenlenen dünya şampiyonasında kuaför sektöründe birincilik elde ederek,dünya şampiyonu olduk.  Türkiye'mizi ve Mardin’imizi en iyi şekilde temsil ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bayrağımızı Tiran’da dalgalandırdık. 24 ülkeyi geride bırakarak 2023 ve 2024 olmak üzere 2.ci kez  dünya şampiyonu olduk. Bizlere destek veren federasyon başkanımıza ve ekipteki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

TÜRKİYE ADINA  YARİSMADA BİREYSEL JÜRİ ÜYESİ OLDU Yarışmada saç kesimi, sakal düzeltme gibi işlemlerin yapıldığını aktaran Bilen, “Saç boyaması ve saç şekillendirme yaptık. 5 jüri üyesi vardı. Jüriler kesime, saç modeline, giyim tarzına puan veriyorlardı. Böylece derecelendirdikten sonra grup olarak birincilik elde ettik. Ayrıca yarışmada Türkiye adına da yarismada bireysel jüri üyesi oldum. 12 yaşında babamın tavsiyesi ile bu mesleğe başladım.23 yaşındayım 2.ci kez dünya şampiyonluğunu kazandım. Bu mesleği herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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