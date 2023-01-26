Türk Lirası'na fotoğrafı basılan ilk kadındı... Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti

1971 yılında Türk Lirası'na fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansuğ 88 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Etnolog, koleksiyoner ve Türk kültürü araştırmacısı Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Tansuğ, Bademler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.

1971 yılında basılan 50 kuruş üzerinde Sabiha Tansuğ'un giydiği Türk Gelin başlığı kullanılmıştı.

Silüeti madeni paraya basılan ilk Türk kadını olan Tansuğ, “Anadolu Kadın Başlıkları” koleksiyonu ile pek çok ülkede adından söz ettiren sergiler açmıştı.

https://twitter.com/trtarsiv/status/1618309769546063872

SABİHA TANSUĞ KİMDİR?

Sabiha Tansuğ; (1 Ocak 1933 - 24 Ocak 2023) Türk etnolog, koleksiyoner ve Türk kültürü araştırmacısıydı.

Anadolu'daki giyim kültürüne dair geniş bir koleksiyonun sahibi olan Tansuğ'un portresi, bu alanda yaptığı çalışmalar sebebiyle ilk defa 1971 yılında basılan ve 1989'a kadar tedavülde kalan 50 kuruşluk madeni paranın üzerinde yer almıştır.

2023 yılında, 90 yaşındayken, İzmir'de hayatını kaybetti.