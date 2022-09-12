Türk Kızılayı Bursa'dan üç aylık faaliyet raporu

Her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay Bursa Şubesi; gıda yardımı ve giyim malzemesi yardımları başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdürürken 1 Haziran – 31 Ağustos tarihlerine ait Bağış Kabul ve Dağıtım Merkezi’nin faaliyet verilerini paylaştı.BURSA (İGFA) - Türk Kızılay Bursa Şubesi 3 aylık süreçte 46 bin 636 adet giyim malzemesi, 1053 adet gıda kartı, 1071 adet kıyma konservesi, 1072 adet kavurma konservesi, 22 kg adak eti ve bin 1134 kg meyve yardımı gerçekleştirdi.

Bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaşması noktasında titiz bir çalışma yürüten Türk Kızılay Bura Şubesi 433 hanede bulunan yaklaşık 2 bin kişiyi ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerini tespit etti.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerle başta dezavantajlı bireyler olmak üzere toplumun her kesimden herkese elini uzatan Türk Kızılay ekipleri, Haziran - Ağustos döneminde 34 saha çalışmasına imza attı.

Doğal afetler başta olmak üzere kurulduğu ilk günden bu yana afet bölgelerinde acıları paylaşan Türk Kızılay Bursa Şubesi bu süreç kapsamında Yenişehir’de gerçekleşen sel felaketinde 270 mevsimlik işçinin konakladığı alanların su basması sonucu yardımlarına koştu. Selin ardından da bölgeden ayrılmayan Türk Kızılay Bursa gönüllüleri 270 mevsimlik işçi ve 30’u aşkın çocuğa sıcak yemek ve battaniye yardımı gerçekleştirdi.

Şiddetli yağış sonrasında Mudanya’da gerçekleşen sel felaketinde selin yaralarını sarmak adına çalışmalar gerçekleştiren Türk Kızılay Bursa Şubesi sahada çalışan ekipler ve vatandaşlar dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişiye; yemek, su ve sıcak içecek dağıtımı gerçekleştirdi.