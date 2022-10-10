Türk Kızılay'dan Malatya'da 'engelsiz' etkinlik

Türk Kızılay Malatya Şubesi Engelsiz Kızılay ekibi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında gönüllülere birlikte sokak hayvanlarına barınaklar inşa edilirken, sokak hayvanları için mama dağıtımı faaliyetinde bulunuldu.MALATYA (İGFA) - Türk Kızılay Malatya Şubesi Engelsiz İl Başkanı Gülhan İnce, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla il genelinde ve ilçelerde faaliyet göstererek sokaklarda yaşayan hayvanlar için kendi imkanlar ile barınaklar inşa ettiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarının yaşamına destek sunabilmek amacıyla çeşitli yerlerde mama ile besleme yaptıklarını belirten İnce, çalışmalarda kendilerine destekleri esirgemeyen Şube Başkanlığı'na ve gönüllülere teşekkür etti.