Türk Kızılay Bursa'da aylık 750 TL nakdi yardım

Son bir yılda 200 bin kişiye ulaşan Türk Kızılay Bursa Şubesi, Hilal Aile Projesi kapsamında düzenli nakdi yardımlarını sürdürüyor. Bugüne kadar 156 Hilal Aileye en az 6 ay süreli olarak 750 lira yardımda bulunan Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin 102 Aktif Hilal Ailesi bulunuyor.BURSA (İGFA) - Dayanışmanın ve yardımlaşmanın timsali olan Türk Kızılayı’nın Bursa Şubesi Hilal Aile Projesi ile hayırseverler ve gerçek ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla en az 6 ay süreyle aylık veya toplu yapılan bağışlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Hilal Aile Projesine ilişkin bilgiler paylaştı.

Başkan Tutanç, Türk Kızılay Bursa Şubesi Hilal Aile Projesi kapsamında 156 Hilal Aileye, en az 6 ay olmak üzere nakdi yardımda bulunurken; 6 ay sonunda ailelerin yeniden durum tespiti yapıldığını kaydetti.

Türk Kızılay’ın belirlediği kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda ailelerin maddi durumları başta olmak üzere birçok faktör göz önüne alındığını belirten Tutanç, "6 ay sorasında yeniden yapılan değerlendirme sonucunda Hilal Aile statüsünde olup olmadığı belirlenen ailelere nakdi yardımlar kesiliyor veya 6 ay daha devam ettiriliyor. Bu Kapsamda son bir yılda 156 Hilal Aileye nakdi yardımda bulunduk. 2022 Ağustos itibariyle Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin aktif Hilal Aile sayısı 102’dir. 102 Aktif Hilal Ailemize aylık 750 lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Diğer yandan şubemizin birçok alanda faaliyetleri devam ediyor. Sadece son bir yıl içerisinde 15 bini aşkın kişiye; giyim, konserve ve gıda kartı başta olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunduk. Tüm faaliyetlerimizi göz önüne aldığımızda ise 200 binden fazla kişiye ulaştık. Hayırseverlerimizin destekleri gönüllülerimizin gayretleri ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.